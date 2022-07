Půvabná zpěvačka se pochlubila rodinkou: S roztomilou dcerou slavila už první narozeniny

Veronika Zelníčková Krejzová Foto: archiv V. Krejzové

„Naše dcera Amy měla rok, a tak jsme jí s manželem uspořádali rodinnou oslavu. Bylo to skvělé, protože to byla vůbec první párty u nás na zahradě v novém domě. Takže vlastně to byla i kolaudačka, protože malá šla spát v 19 hodin a my jsme slavili až do rána,“ sdělila pro Super.cz zpěvačka. Oslava se nesla ve velkém stylu, dcerka k prvním narozeninám dostala od rodiny i přátel mnoho dárků.

„Narozeninová párty byla se vším všudy, nechyběl dort, bohatá výzdoba, jen balónky nám během dne uletěly. Amy už má první dva zuby, a tak už samozřejmě mohla ochutnat grilovanou kýtu,“ dozvěděli jsme se od zpěvačky. „Nechceme malou moc rozmazlovat hračkami, proto jsme se domluvili předem na dárcích, a dostala převážně oblečení, hrací knížky, které miluje a odrážedlo,“ popsala výčet dárků zpěvačka.

S manželem se naplno dcerce věnují, zpěvačka však začala po pauze opět pracovat a vystupovat. Vše ale skvěle zvládá. „Hraji v rodinném muzikálu Ostrov pokladů, začala jsem také zkoušet v Divadle Broadway roli v připravovaném hitmuzikálu Okno mé lásky, na letní Scéně Občanské plovárny hrajeme muzikál Trhák, čekají nás koncerty s naší skupinou Anacreon, moderuji na Óčku Rockparádu, takže si na nedostatek práce nestěžuji,“ dodala závěrem spokojená zpěvačka, a především maminka. ■