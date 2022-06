Poznáváte slavného návrháře (79), který si už roky hýčká tohoto o 45 let mladšího fešáka?

Poznáváte amerického módního guru? Profimedia.cz

Přestože se mohlo na první pohled zdát, že i s ohledem na nedělní Den otců, spolu vyrazili táta se synem na něco dobrého, ve skutečnosti jsou spolu tihle dva už od roku 2016 a tvoří nerozlučný pár. Poprvé společně zavítali na ples Amerického baletního divadla a téhož roku ještě na galavečeři ACRIA Holiday Dinner.

Pohodově oblečená dvojice, kterou od sebe dělí pětačtyřicet let, si vyrazila do Mauro’s Cafe v Hollywoodu, a především Kevin byl ve velmi dobrém rozmaru.

Klein před Kevinem strávil dva roky s pornohercem Nickem Gruberem, s nímž se rozešel v lednu 2012. Gruber po rozchodu sepsal knihu o jejich vztahu nazvanou Obsession: My Life With Calvin Klein, kde byl velmi otevřený, a následně po přestěhování do Los Angeles se objevoval i v reality show, kde hovořil na stejné téma. Následně podstoupil léčbu závislosti na kokainu v Arizoně, kterou mu údajně po tom všem Klein platil, a dokonce jej v ústavu navštěvoval.

Klein má za sebou ovšem i dvě manželství se ženami. Tou první byla textilní designérka Jayne Centre, s níž má dceru Marci Klein, známou televizní producentku. Druhou manželkou se stala návrhářova osobní asistentka Kelly Rector, rozvedli se po dvaceti letech v roce 2006. Následně již dával Klein přednost spíše mužům. ■