O 35 kilo lehčí Rebel Wilson se fanouškům ukázala v bikinách: Tohle je zločin! vzkazují

„Myslela jsem, že hledám prince od Disneyho... Co jsem ale možná opravdu celou tu dobu potřebovala, byla princezna od Disneyho,“ okomentovala společné selfie.

A fanouškům udělala radost i dalšími snímky, které nasdílela. Zvěčnila se v bikinách, růžovém kompletu i s kabátkem s krátkými rukávy. „Rebel! Tohle je zločin! Jsi neuvěřitelně sexy!“ nebo „Jsi bohyně“, komentovali lidé.

Co se týče podrobností kolem hubnutí, je Wilson s fanoušky velmi sdílná. Několikrát se podrobně rozepsala o své dietě i cvičebním plánu. Nedávno také svěřila, co přesně u ní hubnutí odstartovalo. Slova lékaře a specialisty na plodnost a početí potomka.

„Prohlédl si mě od hlavy k patě a řekl, že by to šlo líp, kdybych byla zdravější. Zaskočilo mě to, pomyslela jsem si, že je hrubý. Ale měl pravdu. Tahala jsem spoustu nadbytečných kil,“ uvedla herečka. ■