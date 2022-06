Neuvěřitelná podoba! Bývalku Bena Afflecka od Marilyn Monroe v novém snímku nerozeznáte

Ana de Armas jako Marilyn Monroe ve filmu Blonde Foto: Netflix/Profimedia.cz

Anu jako Marilyn je na záběrech vidět, jak štká nebo se hystericky směje ve své šatně, či během premiér jejích největších trháků jako Páni mají radši blondýnky a Slaměný vdovec.

Snímek vznikl na motivy knižní předlohy Joyce Carol Oates z roku 2000 a režíroval ho Andrew Dominik. Netflix uvede film v září a jeho vznik se neobešel bez kontroverze.

Streamovací gigant ho sdílí s hodnocením NC-17 (No One Seventeen and Under Admitted), což je nejvyšší hodnocení v systému Motion Picture Association přidělené filmům s obsahem, který MPA považuje za vhodný pouze pro osoby starší 18 let. Filmy nicméně neklasifikuje jako pornografické, ale s citlivějším obsahem.

„Andrewova vize byla od začátku jasná - představit verzi života Marilyn Monroe jejím objektivem. Chtěl, aby svět pocítil, jaké to bylo nejen být Marilyn, ale i Normou Jeane. Od jejího vzestupu po milostné zápletky, Blonde boří hranice mezi fikcí a skutečností a prozkoumává hereččino veřejné i soukromé já,“ okomentovala klip Ana de Armas.

Režisér obsadil Anu do role v roce 2019. Předtím se hovořilo o tom, že by ji mohla ztvárnit Jessica Chastain.

De Armas proslula především jako Bond girl v Není čas zemřít. Mezi její další větší snímky patří Nebezpečné pokušení, Na nože nebo Hluboká voda, při jehož natáčení to dala dohromady s kolegou Benem Affleckem.

Randili spolu v roce 2020 a láska jim vydržela skoro rok. V lednu 2021 vyšlo najevo, že se rozešli a netrvalo dlouho a Ben obnovil dávnou lásku s Jennifer Lopez.

I Ana už se posunula dál. Od loňského léta je spojována s Paulem Boukadakisem, viceprezidentem populární randící aplikace Tinder. ■