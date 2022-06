Česká vítězka světové soutěže krásy předala korunku své nástupkyni. Takhle to seklo Karolíně Kokešové na finále

Karolína Kokešová Foto: Archiv K. Kokešové

Češka Karolína Kokešová (26) se po dvou letech rozloučila se svým kralováním. Vítězka světové soutěže krásy Miss Global předala korunku svým nástupkyním. A rovnou dvěma. Protože se kvůli covidovým opatřením nemohl konat na Bali loňský ročník, vedení se rozhodlo, že finalistky o možnost reprezentovat nepřijdou. A tak byly korunovány dvě vítězky, a to za rok 2021 a 2022.

Novou úřadující královnou krásy Miss Global 2022 je Filipínka Shane Tormes. Vítězkou Miss Global 2021 se stala kráska ze Spojených arabských emirátů Jessica da Silva.

"Vítězky jsou nádherné. Byly to jedny z mých favoritek. Jessica vyhrála za rok 2021 virtuální soutěž, na Bali jsem ji coby svoji nástupkyni korunovala. Ona i úřadující vítězka, kráska z Filipín, jsou velmi charismatické ženy, které jsou nejen krásné, ale také dobré řečnice, což je u vítězek potřeba," upřesnila Kokešová.

Přiznala, že předání korunky oplakala. "Ano, slzy byly. Brečelo nás víc. Jsme na sebe zvyklé. Ale je to teprve začátek, takže slzy byly spíš z nostalgie a taky v mém případě jsem byla nervózní za holky. Žila jsem to s nimi, takže bych řekla, že to byly spíš slzy štěstí a adrenalinu," dodala nádherná Češka. ■