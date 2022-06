Fakt tu nechci být: Slavná zpěvačka na koncertě předvedla holé poprsí v bizarním kostýmu. Pak zahodila mikrofon a odešla

Azealia Banks Video: Profimedia.cz/TMZ/BACKGRID

Poté, co dorazila o několik hodin později, si v bizarním kostýmu, který odhaloval kompletně celé její poprsí, fanouškům začala stěžovat na promotéry akce.

„Fakt nejsem šťastná, že tu jsem. Snažím se, ale je to těžké. Fakt tu ku*va vůbec nechci být,“ sdělila, než jí vypli mikrofon.

To hudebnici naštvalo, zahodila mikrofon do publika a odešla. Znechucení fanoušci ji vypískali. A šok neskrývali ani na sociálních sítích, kde to rapperce nedarovali.

Na Twitteru se pak pokoušela obhájit tím, že měla alergickou reakci na suchý led, který byl prý všude, přestože dopředu jasně hlásila, že je na něj alergická. Podivná výmluva u většiny fanoušků neobstála, a to dokonce ani u těch skalních.

„Jsem její největší fanoušek a vždycky se jí zastávám, ale ani já nedokážu vysvětlit, co se dneska stalo. Je to smutné,“ nechal se slyšet jeden takový na Twitteru.

„Dorazila o dvě hodiny později. Lidi tam omdlévali. To fakt není cool,“ postěžovala si další. „Představte si, že za její koncert platíte peníze,“ rozhořčovala se jiná fanynka.

Banks proslula bizarními výlevy na Twitteru, a to tak, že ji přirovnávají ke Kanyemu Westovi. Na sociální síti se v minulosti pouštěla nejen do kolegyň a kolegů z oboru, ale například také do pacientů s HIV/AIDS, kterým nadávala do závisláků na sexu. ■