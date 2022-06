OBRAZEM: Velká premiéra představení Marta. Kubišová letos oslaví 80 a vypadá skvěle!

Marta Kubišová Michaela Feuereislová

"Já se to dozvěděla z novin," popřela zpěvačka, že by neměla být v pořádku, když dorazila na premiéru recitálu Marta, který je inspirovaný jejím životem, do prostor dvorany pražského Musea Kampa. Všichni účinkující byli nadšení, že se ikona české populární hudby, která oslaví 80. narozeniny, objevila. O to větší ale měli trému.

Postavu zpěvačky ztvárnila Berenika Kohoutová (31), která se v roli střídá s Hanou Holišovou (41). Helenu Vondráčkovou hrála Zuzana Stavná, její alternace Sara Sandeva v tu dobu natáčela nový projekt v Srbsku.

Premiéru si nenechala ujít řada známých tváří. Dorazil Jiří Bartoška (75) s manželkou, Milan Peroutka s maminkou, Dana Batulková (64) s dcerou Marianou Prachařovou, herečky Ivana Jirešová (45), Stanislava Jachnická nebo Aneta Kernová (26).

