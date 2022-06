Slavné hudební duo šokovalo fanoušky: Interpreti hitu High po 30 letech končí

Britské duo Lighthouse Family se rozpadlo. Profimedia.cz

„Je mi nesmírně líto, že vám musím oznámit, že po téměř třiceti letech jsme se dostali na konec cesty Lighthouse Family. Když jsme v roce 1993 vyrazili z našeho malého suterénního studia v Newcastlu, bylo to neuvěřitelné dobrodružství, které překonalo naše nejdivočejší sny. Všem děkuji za lásku a podporu, bez vás by to nešlo,“ uvedl Tucker.

Důvodem rozpadu má být sólová dráha Baiyewua. „Tunde se nyní chce soustředit na sólovou kariéru a já mu přeji jen to nejlepší,“ doplnil s omluvou promotérům a fanouškům, kteří se v červenci chystali na hudební festival Mouth of the Tyne. Tam už nevystoupí.

„Velmi jsem se těšil, že zahrajeme na tomto úžasném místě, které se nachází kousek od majáků (anglicky lighthouses - pozn.), které nám daly jméno. Jsem stejně zklamaný jako vy. Trhá mi srdce, že vás zklamu,“ ukončil prohlášení, ze kterého vyplývá, že Paul Tucker o rozpad nestál.

Fanoušci hromadně vyjadřují lítost nad koncem populárního bandu. „To je nesmírně smutná zpráva. Díky za všechnu skvělou hudbu, kterou jste vytvořili,“ uvedl jeden z nich.

Duo Lighthouse Family vzniklo v roce 1993, o dva roky později debutovalo albem Ocean Drive. K nejslavnějším hitům patří skladby High, Lifted, Ocean Drive nebo Goodbye Heartbreak. Mezi lety 2003-2010 měli Tucker a Baiyewu pauzu, každý z hudebníků se věnoval vlastním projektům. Poslední album Blue Sky in Your Head vydali v roce 2019. ■