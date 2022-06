Milovnice plastik přiznala rozchod s partnerkou, pokerovou hráčkou. Na vztah teď nemá čas

Veronica Biasiol Michaela Feuereislová

Když jsme se Veroniky zeptali, jak se jí daří, nešetřila chválou a porozchodové období jí evidentně prospívá. „Jak po osobní, tak po profesní stránce mýho života je to teď moc fajn,“ řekla Super.cz s úsměvem, který k ní neodmyslitelně patří.

„Jsem strašně moc šťastná. Musím se přiznat, že teď zažívám období, kdy se mi pracovně velmi daří. Je tu spoustu nových projektů, které jsou v procesu. Některé teď budou vycházet, jako třeba podcast,“ pochlubila se Biasiol.

Tolik úspěchů v pracovním životě... A co ten soukromý? Zajímalo nás, jestli má Veronica tuhle radost s kým sdílet. „Já mám štěstí, že mám kolem sebe fajn lidi. Nejenom, co se týká v partnerství, ale mám kolem sebe i super kamarádky. Vždycky to mám s kým sdílet, ale přiznám se, že teď ani na vztah nemám moc čas. Právě kvůli tomu, že mám docela dost práce,“ práskla Biasiol a potvrdila tak zvěsti, které kolovaly už nějakou dobu. Bruneta je znovu single.

Na známé influencerce je znát, že jí zdravé sebevědomí nechybí. I když i to je něco, na čem musela pracovat. „Já jsem nejspokojenější, co jsem kdy byla. Budování sebevědomí je určitě cesta. Já se věnuji sociálním sítím dlouho a tam byli lidi, kteří mi sebevědomí rádi srazili. Nebylo to vždy lehké, ale je to práce, stejně jako postava nebo nastavení mysli, a stojí to za to!“ ■