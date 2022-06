Dnes slaví 30 let od svatby: Nádherné vyznání Štefana Margity manželce Haně Zagorové, která je stále v nemocnici

Hana Zagorová a Štefan Margita Foto: facebook H. Zagorové

Hana Zagorová (75) a Štefan Margita (65) platí za jeden z nejstabilnějších manželských párů v českém showbyznysu. Tak oddaného a milujícího muže by si přála snad každá žena. Dnes slaví perlovou svatbu, mají výročí 30 let od jejich veselky.

Oslava to bohužel nebude taková, jak by si manželé přáli. Hanka Zagorová je stále upoutána na nemocniční lůžko, kam ji záchranná služba před týdnem odvezla poté, co doma zkolabovala. Margita plánoval Haničce alespoň zlepšit náladu pugétem třiceti růží, bohužel zjistil od lékařského personálu, že jí do nemocnice květiny přinést nemůže.

Margita lásku své ženě vyznal i veřejně. "Je to přesně 30 let, co jsme si řekli své ano! Zlatíčko moje, děkuju za všechny ty nádherné chvíle a za každý den strávený po tvém boku. Jsi ten největší poklad, který jsem mohl od pána Boha dostat. Ať už jsi brzo doma a můžeme to společně oslavit. Miluju tě! Tvůj Štefan," napsal Margita na sociální síti.

