Dcera prezidenta České republiky je single. Kateřina Zemanová otevřeně promluvila o soukromém životě

Kateřina Zemanová Super.cz

"Zůstávám tady, dokud to jde. Uvidíme, jak to bude dál, ještě jsem zatím nad tím nepřemýšlela. Takto mi to zatím vyhovuje. Jsem ráda, že jsem tady s rodinou a jsem ráda, že je tátovi líp a doufám, že to tak i vydrží," upřesnila Zemanová.

V tuto chvíli je krásná Kateřina single. "Partner není. Nevím o něm, jsem single. Žádné tajemství nemám. Nehrnu se v tuto chvíli do vztahu, uvidíme, jak se to vyvine, zatím to není ani moje priorita," dodala s tím, že ani zatím netuší, jak bude vypadat její blížící se léto.

"Doufám, že se podaří moře, ale ještě jsem nad tím nepřemýšlela," dodala na dětském dni v Ústavu pro péči o matku a dítě, kde zastupovala prezidentskou nadaci svého otce a předávala zde šek. ■