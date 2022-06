Další rozchod na obzoru? Shakira prý fotbalistu Piquého načapala při nevěře

Shakira a Gerard Piqué se prý rozešli. Profimedia.cz

Kauza Johnnyho Deppa (58) a Amber Heard (36) sotva skončila a světovým showbyznysem otřásl další skandál. Tentokrát se o to postarala kolumbijská zpěvačka Shakira a její o deset let mladší fotbalista Gérard Piqué, který hraje za klub FC Barcelona.

Podle španělských médií slavný pár žije už měsíc od sebe. A důvod? Slavná kráska měla prý svého partnera nachytat inflagranti s jinou. Média teď spekulují, kdo je tou milenkou.

Shakira a Piqué spolu vychovávají dva syny Sashu a Milana, ale nikdy se nevzali. Zpěvačka se několikrát nechala slyšet, že svatba a manželství ji děsí. Nabízí se tak otázka, zdali ji katalánský hezoun nepodváděl už dříve a zpěvačka se to snažila nevidět, proto se do manželství s ním nikdy nehrnula.

Na sociálních sítích se také množí spekulace, jestli Shakiry nový singl „Te felicito“ tedy „Gratuluji ti“ není směřován právě Piquému, text by krizi napovídal:

„Byla to kapka, která už přetekla sklenici. Neříkej mi, že tě to mrzí, i když by to znělo upřímně, já tě dobře znám a vím, že mi lžeš. Gratuluji ti, jak to na mě hraješ!“ ■