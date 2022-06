Dominika Gottová se svou písní útočí na německá rádia. Po vzoru svého otce

Dominika Gottová Foto: archiv D. Gottové

Na své poslední návštěvě Česka přezpívala Dominika píseň do němčiny. Německá rádia v tomto týdnu píseň dcery Karla Gotta pod názvem Für dich začala vysílat. Německou verzi songu zahrálo už několik rádiových stanic nejen v Německu, ale také v Rakousku i Švýcarsku a písničku pustilo do éteru i velmi poslouchané bavorské rádio Antenne Bayern.

„Rozhodli jsme se k jejímu natočení proto, že tatínek byl velmi populární i v německy mluvících zemích a rádi bychom tedy tuto píseň představili i jeho fanouškům v Německu, Rakousku či Švýcarsku,“ řekla Dominika Gottová, která je aktuálně ve Finsku, kde žije se svým manželem a muzikantem Timem Tolkkim.

I díky němu je Dominika po celý život fanynkou rockové a metalové hudby. Žánr, do kterého se při tvorbě své první písně pustila, by možná překvapil i samotného Karla Gotta. „Paradoxně i táta měl tuhle muziku rád. Vždycky říkal, že by si rád zazpíval něco tvrdšího, ale že by to jeho fanoušci nepřijali. A teď by asi koukal, že jsem také natočila písničku - a ještě ve stylu šansonu,“ řekla Dominika, která se do Česka plánuje brzy opět podívat, a to i proto, že po uvedení knihy Poslední roky s Karlem, pracuje na další. ■