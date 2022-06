Poznali byste ji? Vítězka SuperStar si užívá dovolenou v Římě

Sabina Křováková Foto: archiv S.Křovákové

Příští rok tomu bude 10 let, co Sabina Křováková (30) vyhrála třetí ročník Česko Slovenské SuperStar. Na podzim vydala svůj zatím poslední singl Hrdina a aktuálně se chystá na letní koncertování.

Charismatická blondýnka s chraplavým hlasem se za poslední léta skoro nezměnila. Snaží se, aby si držela ladné křivky, které by jí mohla závidět kdejaká modelka, i když někdy to dá opravdu zabrat. Než Sabina vezme opět mikrofon do ruky, odjela za krásami italské metropole.

„Do Říma jsem se jela na pár dní odreagovat a nabrat síly na letní sezónu, která nás s kapelou čeká. Nakonec to byla velmi aktivní dovolená, protože jsme chtěli vidět co možná nejvíc památek," řekla Super.cz zpěvačka.

Během svojí předchozí dovolené v Řecku se Sabina fanouškům pochlubila fotkou v plavkách. Tentokrát své křivky neodhalila a důvod je jasný: „Jedla jsem pouze jejich kuchyni, takže jen pizzu a špagety. Doufám, že to rychle vyběhám," dodala.

Kdyby si Sabina přece jen přivezla nějaké to kilo nahoře, k panice nebude důvod. Jak sama přiznává, na koncertech problematické partie zakryje kytara. ■