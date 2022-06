Konkurence pro Helenu Houdovou? Nela Boudová chce pořádat kurzy seberozvoje na Bali

Nela Boudová Super.cz

"Léto budu částečně trávit hraním, mimo jiné na letní scéně Divadla Kalich, kde máme představení Úhlavní přátelé a Můj nejlepší kamarád. Také budu pracovat v rámci koučinku, protože mám dlouhodobé klienty. Cestovali jsme dost, takže budeme spíš po Čechách a na chalupě," řekla Super.cz. "Cestování ale dodává radost a živost a člověk se na svoje problémy dívá z jiného úhlu, což je skvělé," míní.

Právě proto se rozhodla rozšířit svoje aktivity koučky a vydá se na Bali. "Dokážu si představit, že bych určitou dobu ráda žila někde jinde. Proto jedu podívat na Bali, kam bych ten další rok chtěla jet se svými klientkami na koučovací kurz," vysvětlila, že svá přání a sny hodlá realizovat.

Nebude tam mít ale konkurenci v Heleně Houdové (42), která na Bali své kurzy pořádá? "Já myslím, že moje kurzy jsou něco úplně jiného. Ale je to prostě tak, že každý to má dělat podle své chemie. Já to mám postavené na větší racionalitě, ale samozřejmě nepopírám inteligenci vesmíru. Já oceňuji všechny lidi, kteří na sobě chtějí pracovat," uzavřela. ■