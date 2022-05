Za dva měsíce se měla vrátit na Novu: Kvůli rozvodu Iveta Vítová hlavní zprávy moderovat nebude

Iveta Vítová Super.cz

"Mám mateřskou na rok, za dva měsíce mi končí a bude se to řešit. Věřím, že mi na Nově vyjdou vstříc a o rok si to prodloužím. Teď není vůbec reálné se do televize vrátit. S Matýskem to teď nejde," řekla Super.cz Vítová.

Od manžela se i s dětmi odstěhovala a je na vše sama. "Když se vrátím do práce, musela bych řešit chůvu. Přála jsem si druhé dítě, abych si ho užila, vypiplala si ho. Bylo by mi to líto. Nechci, aby moje dítě vychovával někdo cizí. Navíc bych vydělané peníze dala chůvě. A to by postrádalo smysl," vysvětluje.

Co se týče financí, využívá hlavně peněz, které má našetřené. "Zatím mám mateřskou, úspory a uvidíme, jak to bude dál. Díky Instagramu mám spolupráce na věci, které používám. Ale neberu vše, neberu všechno za každou cenu," dodala. ■