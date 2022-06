Rocker Janda oslavil 80. narozeniny: Dary zaplnily celé auto. Neuvěříte, čeho dostal nejvíc

Petr Janda Super.cz

V našem videu také vyjmenoval některé z darů, které dostal. Bylo jich prý plné auto, nejčastěji se opakovaly podložky pod myš, které si přál.

Petr Janda je plný energie a naplno naskočil také do koncertování. „Teď jme to rozjeli. Máme dvakrát až třikrát týdně koncerty. Já se cítím dobře a enormně se na koncerty těším, protože ten absťák byl příšerný, tak teď si to užíváme,“ prozradil zpěvák, který ke svému jubileu plánuje také koncertní šňůru.

„Koncerty začnou v listopadu, a to Lucernou 18. a 19., a pak budeme pokračovat. Těch koncertů bude šedesát. Budou to takové pozvánky do obýváku na večírek, bude to trochu jinak koncipované, než jsou běžné koncerty, měla by to být pohodička a přátelská atmosféra,“ svěřil se Petr Janda na tiskové konferenci muzikálu Okno mé lásky, který je bude tvořený z hitů skupiny Olympic.

„Na jevišti se neobjevím, uvidíte mě v hledišti. Viděl jsem ve scénáři, že tam má být na chvíli mnou zpívaná písnička, tak to bude jediný moment, kdy mě divák alespoň uslyší. Rozhodně se chci podílet na nahrávání písniček, u toho chci být,“ dodal Petr Janda. ■