Před porodem velké stěhování a rekonstrukce domu: Jitka Boho v 6. měsíci těhotenství promluvila i o svatbě

Jitka Boho Super.cz

Modelka a zpěvačka Jitka Boho (30) začíná šestý měsíc těhotenství, a ještě před porodem ji čeká velké stěhování. Z Třebíče se stěhuje za partnerem do Prahy, do domu, který momentálně rekonstruují.

"Stěhujeme se, snad to stihneme před porodem. Naplánované stěhování z Třebíče je na konci července. Po jedenácté se stěhuju do Prahy. Je to moje šťastné číslo, snad je jedenáctka moje osudová," řekla Super.cz Boho.

S radním Tomášem Hřebíkem se těší na prvního společného potomka. Svatbu zatím ale neplánují. "O svatbě nepřemýšlím ani po ní neprahnu. Zkušenosti mám, jaké mám. Lidi můžou žít i bez svatby. To je to, co jsem hodně změnila, už na to nahlížím jinak než před Lukášem. To jsem chtěla svatbu, rodina musela být dohromady. Teď už vím, že to není třeba," dodala zpěvačka a bývalá královna krásy. ■