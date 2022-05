Pyšná máma Leona Machálková promluvila o synovi: Artur Šípek míří studovat design do Milána

Leona Machálková Super.cz

Zpěvačka Leona Machálková (55) je na svého syna náležitě pyšná. Nedávno s Arturem Šípkem vyrazila na jeho maturitní ples, teď už se připravuje na to, že co nevidět opustí domov a vyrazí za studiem.

Machálkové syn, který podobou nezapře svého otce architekta a designéra Bořka Šípka (†66), se ovšem potatil, nejen co se do vzhledu týče.

„Už je přijatý do školy, kam dělal sérii online přijímacích zkoušek. Je to umělecká škola interiérového designu v Miláně. Maturitu má za sebou, doufáme, že úspěšně. Dělal anglickou a ta se vyhodnocuje někde v zahraničí a v červenci se dozví, s jakým bodovým ohodnocením ji udělal,“ svěřila se Super.cz Leona Machálková, která má ze syna radost.

„Nic nepodcenil, dřel jak kůň, přeji mu to, protože do Milána, a na to, že půjde do Itálie se moc těší. Itálii má rád, pozná novou kulturu, protože mladí, když mohou, tak ať jdou. Je to inspirativní město, takže když design, tak v Itálii,“ dodala zpěvačka, kterou jsme potkali na zahájení výstavy v Retro muzeu, které sídlí v pražské Kotvě. ■