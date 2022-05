Hanka Mašlíková po úspěchu v bikini fitness: Co jí příprava provedla s tělem a půjde do závodů znova?

Hana Reinders Mašlíková Super.cz

Trénink jí změnil postavu, už neoblékla ani svoje oblečení velikosti S. "Když jsem byla v objemu, kupovala jsem si všechno větší, takže velikost M. I džíny jsem musela mít větší. Ale pak k tomu finiši jsem se zase hrozně stáhla, tak mi ty věci byly zase velké. Takže kdyby náhodou byla zase nějaká příprava, mám nakoupeno do zásoby," popsala Super.cz Hanka.

Toho jsme se samozřejmě chytli s dotazem, zda tedy hodlá v bikini fitness pokračovat. "Cvičím pravidelně od osmnácti, to ke mně patří, ale forma, která byla na závody, je neudržitelná. Byla jsem neustále v deficitu a ani pro tělo by to nebylo zdravé. Ale když chytneš tu slinu a formu, láká to ještě jednou. Je tady ještě možnost, že bych startovala a závodila na podzim. Ale zatím opravdu jen možnost," uzavřela. ■