Leona Machálková v novém sestřihu: Zpěvačka shodila hřívu a v mikádu prokoukla

Leona Machálková Super.cz

„Už jsem o tom přemýšlela delší dobu, protože mě ty delší vlasy nudily,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, kterou jsme potkali na zahájení výstavy v Retro muzeu, které sídlí v pražské Kotvě. „Hlava mi zlehkla a mikádo už jsem měla několikrát v životě, ale ráda jsem se k němu vrátila,“ dodala Machálková, která v nové image vypadá fantasticky a komplimenty dostávala ze všech stran.

Retro výstavu, nabízející pohled do života v Československu, si zpěvačka s kolegyněmi z branže naprosto užila. „Mám ráda retro a moderní věci, které mají přesah do minulosti, to mi přijde zábavné,“ řekla zpěvačka. „Jde o to, jaký má kdo vkus, každá doba má něco do sebe, a i v těch našich šedivých 70. a 80. letech, v totalitním Československu byly zajímavé věci. Jaké si to, kdo doma udělal, takové to měl, ale je dobře, že ty časy jsou tytam,“ řekla Machálková. ■