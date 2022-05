Strach kvůli zdravotním problémům: Těhotnou Jitku Boho potrápil nejen covid

Jitka Boho Super.cz

"Bylo mi pořád špatně, do toho různé nemoci. Hned na začátku těhotenství jsem měla covid. Bála jsem se. Lékařka se tvářila vyděšeně, tak mě to taky vyděsilo. Po covidu jsem zase měla laryngitidu. Už je to naštěstí za mnou, zvládla jsem to, rýma je pryč a můžu volně dýchat," řekla Super.cz Jitka Boho.

"Teď už si to užívám, ale zase mi tvrdne bříško. Můžu ale zpívat, neležím v posteli, to jsem ráda," usmívala se.

Jitka s partnerem už vědí, jestli čekají chlapce, nebo holčičku. "Nechali jsme si to říct. Rozárka se těší, připravená snad je. Přeje si holčičku, překvapivě. Tipovala jsem, že si bude přát bráchu," přiznala Jitka.

Dcera už pohlaví sourozence také zná. "Rozárka už ví, co to bude. Ale také ví, že to není jisté. Vidět to bylo jen jednou, pořád je to padesát na padesát," dodala na závěr. ■