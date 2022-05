Roste jako z vody: Herečka Nela Boudová vyrazila do společnosti s půvabnou dcerou, takhle jim to slušelo

Nela Boudová s dcerou Herminapress

Společně si nenechaly ujít zahájení výstavy v Retro muzeu, které sídlí v pražské Kotvě. Saša, kterou má herečka v pěstounské péči, opravdu roste jako z vody. Studuje prvním rokem taneční konzervatoř, obor balet, ale už začíná přemýšlet o herectví.

„Chodila jsem moc ráda na mámina přestavení. To jsem ale byla mladší. Teď mám školu do večera, tak na to nemám čas. Máma mi dává herecké lekce doma, říká mi, co mám zahrát, a já to zahraji,“ svěřila se Super.cz mladá slečna. Na výstavu dorazila v černých šatech, Nela pak oblékla model v pastelových barvách. ■