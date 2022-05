Líbila by se vám jako bruneta? V novém filmu si Anna Polívková zahraje těhotnou ženu hasiče

Kdyby radši hořelo Video: Bontonfilm

„Na Berlinale jsme dokonce zažili i potlesk uprostřed filmu. Kromě Německa jsme měli promítání už i v Polsku, na Slovensku a v Itálii a všude se diváci smáli na podobných místech. Jsem rád, že humor funguje napříč odlišnými kulturami a doufám, že film bude rezonovat i u nás doma,“ říká režisér Adam Koloman Rybanský.

Film pojednává o obyvatelích vesnice, kteří se chystají na Velikonoce, když svátky naruší náraz dodávky do kašny. Řidič zmizí a někteří nepochybují, že jde o teroristický čin. Bezpečí celé vesnice tak závisí na hasičích, na jejich odhodlanosti a akci.

Hasiči se pouští do pátrání po pachateli a samozřejmě musí zajistit také hladký průběh Velikonoc. Pro náčelníka (Krobot) znamená celá situace nebývalou vzpruhu, jeho zástupce (Isteník) nadšením nepřekypuje, s ženou (Polívková) čekají dítě a on poprvé poznává, co to je mít přehnaný strach o rodinu.

Je to dobrák, jen moc věří tomu, co mu kdo řekne, a co se dočte na internetu. Nakonec by snad bylo lepší, kdyby radši hořelo... ■