Přítel Jiřiny Bohdalové skončil ve vazbě. Jak herečka reagovala?

Jiřina Bohdalová a Ľubomír Focko na narozeninách Petra Jandy Profimedia.cz

Přítel herečky Jiřiny Bohdalové (91) Ľubomír Focko (68) je podle informací Seznam Zpráv od úterý ve vazbě. Policie prý slovenského miliardáře obvinila v kauze zmanipulovaných zakázek Správy úložišť radioaktivních odpadů. Spolu s ním putovali do vazby také podnikatel Jakub Němeček a ředitel této státní organizace Jan Prachař.

Herečka Jiřina Bohdalová je vnímána jako blízká přítelkyně Ľubomíra Focka, který ji doprovází na všechny velké společenské události a jezdí spolu i na dovolené. Naposledy spolu začátkem května vyrazili na oslavu narozenin Petra Jandy. Ona sama se k jeho uvalení do vazby nevyjádřila. „Nezlobte se, já o tom doopravdy nic nevím,“ řekla Seznam Zprávám.

Focka zná herečka od roku 1994 a podnikatel na ni pěje jen samé ódy. „Jako partnerka je úplně super. Lidsky jsme si velmi sedli, těžko to popsat. Je to příjemný, milý a vzdělaný člověk. Super vaří a mohu se s ní bavit o všem. Máme se velmi rádi, jsme spolu velmi rádi, ale nehledejte v tom nic jiného,“ citoval web Plus 7 dní Focka z knihy Vždycky upřímná Jiřina Bohdalová.

Kromě toho, že je podle něj vynikající herečka, je také skvělá byznysmenka, všechno umí zařídit a je nejlepší vyjednavačka, jakou zná. Fockovo uvalení do vazby ji ale logicky muselo značně zasáhnout. ■