Děsivá přiznání slavné herečky: S alkoholem začala už v dětství, několikrát ji znásilnili a chtěla se zabít

Selma Blair Profimedia.cz

Herečka Selma Blair (49) vydala novou knihu s názvem Mean Baby: A Memoir of Growing Up, v níž reflektovala i své nejtemnější vzpomínky. Dotkla se alkoholismu, který se u ní projevil už v dětství, i pokusu o sebevraždu. Vzít si život chtěla kvůli rozchodu v době studií.