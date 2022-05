Hudební legendy na jednom pódiu: Zatímco Janet Jackson (56) se zahalila, Mary J. Blige se toho nebála!

Mary J Blige a Janet Jackson během udílení Billboard Awards Profimedia.cz

Janet se zdála být z bouřlivého přijetí diváků překvapená a dojatě všem za potlesk děkovala. Své o pět let mladší kolegyni předávala cenu nazvanou Icon Award, kterou od roku 2011 získávají umělci, kteří se výrazně zapsali do historie hudby. Jejími držiteli jsou již například Stevie Wonder, Prince, Jennifer Lopez, Cher, Celine Dion, Mariah Carey, Pink, ale právě i Janet, které se této pocty dostalo v roce 2018. Mary se tak dostala do vskutku vybrané společnosti…

Celým jménem Mary Jane Blige je ovšem držitelkou i devíti cen Grammy nebo deseti Billboard Awards, zároveň byla nominována třikrát na Zlatý glóbus, a dokonce i dvakrát na Oscara. V osobním životě se jí ovšem příliš nedařilo, nevyšel vztah se zpěvákem Cedricem známým pod jménem K-Ci, ani jejím manažerem Martinem Isaacsem.

Ani sestra krále popu Michaela Jacksona to neměla snadné a odloučena je nyní i s otcem jejího jediného dítěte (syna Eissy) Wissamem Al Manou, kterého s ním počala ve svých padesáti letech. ■