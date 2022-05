Můžete je mít venku, to není zločin. Zpěvačka si pro hudební ceny přišla s odhaleným poprsím

Doja Cat Profimedia.cz

Výrazná „špičatá“ černá róba značky Schiaparelli končila pod poprsím, to bylo přetažené lehkou průhlednou látkou, která pokračovala vlečkou. Prsa Doja Cat, vlastním jménem Amala Ratna Zandile Dlamini, umravnila zlatými přelepkami. Do zlata pak ladila i další doplňky - boty, kabelku i šperky. „Můžete je mít venku, to není zločin,“ řekla k volbě outfitu.

Z celkem 14 nominací na hudebních cenách Billboard Doja Cat bodovala ve čtyřech kategoriích: top R&B album, top R&B umělec, top R&B žena, and top virální song. ■