Navrhla si vlastní šaty, ale tři roky jí visely ve skříni: Takhle to v nich hvězdě pořadu Soudkyně Barbara sluší

Navrhla si tyto šaty. Herminapress

Pamatujete si ji z pořadu Soudkyně Barbara. Lenka Poláčková (32), známá pod svým dívčím příjmením Vacvalová, se neprojevuje pouze jako herečka, ale kromě toho se realizuje i jako návrhářka. Na galavečer Nadačního fondu Be Charity proto oblékla vlastní model. „Tyto šaty jsem začala navrhovat ještě před pandemií. Celou dobu nebyla příležitost, kam je vynést. Asi tři roky visely ve skříni,“ usmívala se Poláčková na opulentní akci v Národním muzeu.

Modely krásné Slovenky oblékly různé známé osobnosti včetně Dagmar Havlové. Lenka ale aktuálně není v rozpoložení, kdy by se chtěla tvorbě oblečení intenzivně věnovat. „Před pandemií jsem chtěla vytvořit celou kolekci. Navrhla jsem si šaty na křest své první knihy. Mezitím vyšla už druhá kniha a já jsem začala psát třetí. Tak kolekci ani nechci, chuť navrhovat vlastní šaty mě za ty tři roky opustila,“ krčila rameny rusovlasá kráska.

Lenka Poláčková byla na charitativní gala večeři Be Charity čestným hostem, jelikož se stala do té doby největším donátorem nadačního fondu. Absolvovala tisíc kilometrů dlouhý běh v Coloradu ve výšce tři až čtyři tisíce metrů. Jednalo se o trasu po stopě zlaté horečky, aby tak uctila svého prapradědečka, který v roce 1906 odešel do Ameriky a už se nevrátil.

„Jelikož běhám dlouhé tratě pro dobou věc, spojily jsem se s Bárou a podpořila jsem projekt Srdce ze zlata. Běžela jsem osmnáct dní a podpořilo nás 6500 lidí, díky kterým jsem vybrala tři miliony korun. Vše šlo na vybavení dětské plastické chirurgie ve FN Vinohrady," dodala Lenka Poláčková. ■