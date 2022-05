Do očí se jí nepodíváte: Nejvnadnější Miss Šlégrová opět předvedla svoje poklady

Lucie Šlégrová Super.cz

"My byli v Egyptě na jarních prázdninách, a já sama jsem tam navštívila pyramidy nebo egyptské muzeum v Káhiře už před dvaceti lety. To jsem se tam cítila o dost komfortněji a bezpečněji právě i ve vnitrozemí. Bylo to ještě před 11. zářím a pádem Dvojčat. Teď už bych se bála tam syna vzít, tak jsem ráda, že se může podívat aspoň tady," řekla Super.cz Lucie, kterou doprovázel její nejstarší syn Ríša.

"Od té doby, co mám děti, jsem mnohem opatrnější a dvakrát přemýšlím nad tím, co udělám," říká Lucie, která se obecně vyhýbá adrenalinovým zážitkům. V našem videu ale na jeden takový, ještě z dob útlého mládí, zavzpomínala. Teď raději odložila i cestu na Maledivy, než se ustálí bezpečnostní situace. ■