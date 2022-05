Na módě je závislá: Vlastina Svátková rozprodává šatník, aby mohla kupovat nové modely

Vlastina Svátková Super.cz

"Pokud jde o tu vlastní tvorbu, vždycky jsem ji směřovala spíš pro sebe, a tak to asi i zůstane. Koupím si látku, navrhnu to sama pro sebe a dál už nemám energii to byznysově rozvíjet a nabízet to někomu dalšímu," přiznala.

Koupit si její kousky můžeme, pouze když už je ze šatníku vyřadí a nabídne je k prodeji na sociálních sítích. "Ne že by mě ty šaty už nebavily, ale nemám je kam dávat. Mám spoustu hezkých věcí od módních designérů, ulovených i z různých bazarů a vintage obchodů. Hromadím to, mám strašně ráda módu. A už se do šatny plné štendrů, kterou jsem si nechala vybudovat, nevejde," svěřila.

Proto také svoje šaty posílá dál. "Domnívám se, že by to mělo kolovat, i v rámci nějaké udržitelnosti, ty kousky udělají radost zase někomu jinému. Ale pak zase nakupuju další věci sobě," smála se Vlastina, která v našem videu pohovořila i o pracovním životě a prozradila, že jí to stále klape s o sedm let mladším přítelem Janem Rybou. ■