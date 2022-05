Za rok oslaví půlkulatiny a vypadá stále fantasticky: Kateřina Brožová prozradila své tajné triky

Kateřina Brožová Super.cz

„Představení Noc na Karlštejně produkuji. Byl to takový sen a nápad, který se možná zrodil už před delší dobou. Představení jsme čtrnáct let hráli a bylo nám líto, že skončilo, tak vznikla myšlenka, že by to mohlo někde pokračovat,“ prozradila Super.cz Brožová na tiskové konferenci k muzikálu, který bude mít premiéru na letní scéně pražské Občanské plovárny.

„Doba covidu mi dala možnost přemýšlet a založit firmu a začít dělat první počiny, to byly koncerty na zámku Mělník už v loňském roce,“ svěřila se herečka s tím, že muzikál doveze i tam. Kvůli přípravám a zkoušení je aktuálně Kateřina Brožová v jednom kole, čas na své koníčky si ale i tak vždy najde.

„Vyrážím na ryby, do lesa, na koně,“ řekla nám herečka a prozradila, co je jejím trikem na mladistvý vzhled. „Nejsem už nejmladší ročník, co si budeme povídat, takže hýbat se je potřeba, to dělám celý život. Genetikou je mi dáno, že nemám problémy s váhou, ráda jím, ale nepřejídám se,“ svěřila se herečka s tím, že vedle času v přírodě chodí na speciální cvičení.

„Připnou vám skafandr, do toho dají elektrické sondy a do těla vám jde proud, není to úplně příjemné, ale je to efektivní. Ale jezdím na koni, chodím po lese, tahám nákupy, doma si uklízím sama. Spánek také není špatný, i když nejsem dobrým příkladem a chodím spát třeba ve tři ráno. Všeho je potřeba s mírou, i ty kosmetické salóny, je to báječné, ale neřeší to všechno, myslím, že je potřeba dávat dovnitř a pak vyzařujete ven,“ dodala Kateřina Brožová. ■