Třicet let spokojeného manželství zúročil známý herec ze StarDance v nové divadelní hře. Zapojil do práce i manželku

Sympatický herec se ale stále významně realizuje na jevišti. V divadle Na Fidlovačce na něm stojí divadelní hra Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. Představení zdramatizoval na základě psychologické příručky, zrežíroval ho, hraje v něm a na hře se v úloze choreografky podílí i jeho manželka.

„Je to asi poslední kapka na mé cestě nedramatizovatelných dramatizací. Tu jsem začal inscenací Pan Kaplan má stále třídu rád v Divadle ABC a to je věc, o které překladatelé otevřeně říkali, že se nedá převézt na jeviště. Mně se na této knize líbilo téma a humor, protože jako herec jsem k dramatizacím dospěl z frustrace, z nedostatku dobrých komediálních textů. Pak jsem přistoupil k Fulghumovi. No a postupně jsem dospěl až ke knize Proč muži...," rozpovídal se na tiskovce herec a dodal: „Na začátku jsem si sám říkal, že to nepůjde. Ona je to opravdu příručka. Nemá ani postavy, ani příběh, ani situace, nic. Ale někdy holt máš chuť na tu horu vylézt. Zkusil jsem to a nějak to vyšlo."

Spolupráce s manželkou, choreografkou Janou Hanušovou, mu vyhovuje. „Je výhoda, že se nemusím s nikým hádat. Je toho ale na mě dost. Někdy jsem unavený ze spolupráce sám se sebou,“ řekl Super.cz na zkoušce představení Hanuš. Tomu vyhovuje spolupráce s manželkou. „Za těch třicet let, co dělám v divadle, jsem s ní většinou jako s choreografkou spolupracoval. Po třicet let soužití a spolupráce jsme se sebou spokojení. Tři zásadní scénky inscenace jsou situace, které jsem sám se svou ženou zažil,“ říká Hanuš.

Hra vznikla na podkladu příručky, která se stala později bestsellerem, manželů Peaseových, kteří už řadu let zkoumají rozdíly mezi myšlením a chováním žen a mužů a lehce stravitelnou formou výsledky svých výzkumů publikují. Hanuš měl tedy jen jednoduchou kostru, na kterou musel navěsit mnoho obsahu. Čerpal také z vlastního manželství? „Na toto téma jsem napsal hru. Část jsem si vyfantazíroval. Až z poloviny jsem asi těžil ze svých zážitků, jak jsem brouzdal životem. Některé scény cituji tak, jak byly citovány u nás v kuchyni,“ usmívá se Hanuš: „Manželka byla překvapená, co všechno si pamatuju.“

Práci si Hanušovi domů příliš netahají, ale někdy není zbytí. „Když máme složitější choreografii, tak zkoušíme v obýváku. Když Jana dělala předloni operu do Ostravy, tak jsem jí pomáhal. Ona tančila všechny sólisty a já celý sbor. Někdy na její věci pracuji,“ usmívá se Hanuš, který tak s lehkou nadsázkou mohl trénovat na svou účast ve StarDance. ■