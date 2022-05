Soukromí Ivety Bartošové a Petra Sepešiho? Bratr tragicky zesnulého zpěváka promluvil

Ukázka z minisérie Iveta Video: Voyo

Série pokračuje Ivetiným příjezdem do Prahy, který však není rozhodně takový, jaký si vysnila. Je bezhlavě zamilovaná do svého pěveckého partnera Petra. Miluje ji však on? Čeká je nahrávání první společné písně a také zlomové televizní vystoupení, které rozhodne o jejich dalším osudu a odstartuje hvězdnou kariéru.



„Je důležité si uvědomit, že Petr, jak ho ve druhém díle vidíme, byl člověk, který už v Praze nějakou dobu fungoval sám. Už se tam snažil prosadit a už měl navázané nějaké kontakty. Do toho přijela Iveta. Ta měla svoji představu. Že budou spolu a že budou spolu zpívat. On s ní určitě zpívat chtěl a určitě ji měl rád, to říká každý, což potvrdil i jeho bratr Honza Sepeši. Petr měl Ivetu opravdu rád, ale spíše jako mladší sestru. A tenhle vztah se časem začínal překlenovat někam, kde se Petr už pomalu začal otevírat variantě, že by třeba mohli být spolu doopravdy a ne jen v rámci nějakého mediálního obrazu. Ale možná už to nestihl,“ míní režisér Michal Samir, který na rešerších Ivetina života pracoval čtyři roky a setkával se i s pamětníky.

Ve druhém díle se také poprvé objeví postava budoucího manažera a také životního partnera Ivety Bartošové Ladislava Štaidla, kterého ztvárnil Ondřej Brzobohatý, jenž je zároveň autorem hudby k célé sérii.

„Pamatuju si, jak k nám Láďa kdysi na oslavu tátových narozenin přijel i s Ivetou a malým Arturem. Iveta byla velmi milá a slušná dáma. Párkrát jsem ji společně s Láďou potom ještě potkal, ale vždy jsme jen prohodili pár zdvořilostních slov," uvedl Ondřej.

K nahrávání scény z televizního pořadu Sejdeme se na výsluní, ve kterém Knoflíky lásky poprvé zazněly, a tvůrci je natočili prakticky 1:1 k jeho reálnému předobrazu pak Michal Samir říká:

„Vezměte si třeba situaci, kdy Petr vrazil při natáčení Sejdeme se na výsluní do lampy. Pro diváka úsměvný moment. Stane se, vždyť je to vlastně hezké. Ne ale pro něj. Jeho brácha Honza mi potvrdil, že tyhle typy situací byly něco, co Petr neměl rád. On byl člověk, který chtěl být ‚top‘. A když se mu nepovedla taková pro něj zásadní věc, navíc před celým národem, v živém vysílání tak to prožíval.“ ■