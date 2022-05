Zpráva od fetišisty čtyřnásobnou matku nezaskočila. Částka, kterou jí muž nabídl, ale rozhodně ano

Carla Bellucci Profimedia.cz

„Dal bych ti 2500 liber (asi 73 tisíc Kč - pozn.), když budu moct minutu líbat tvé nohy,“ stálo v první zprávě. Následoval emotikon a dodatek: „Zkus mi dát šanci ti olíbat nohy“.

Podle čtyřnásobné matky nejde o nic až tak výjimečného. „Tohle už mě nezaráží, spíš se tomu směju. Ten člověk ale opravdu musí mít rád nohy, protože nabízí hodně peněz,“ řekla britskému Daily Staru s tím, že zatím neodpověděla.

„Jsou to lehce vydělané peníze. Umíte si představit, že toho muže necháte udělat, co žádá a dostanete takové peníze? Jsem si jistá, že svobodné ženy by po tom skočily, ale můj muž by asi nebyl nadšený,“ dodala.

V minulosti na sebe Bellucci strhla pozornost například tím, že si k Vánocům dopřála dárky za statisíce a svým dětem nedala nic a považovala to za výchovné. Jindy se zase opřela do maminek, které o sebe nepečují s takovou vervou jako ona. ■