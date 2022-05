Krejčíková prožívá s otcem svých dvou dětí nejnáročnější vztahové období: Komunikace je někdy hodně náročná

Krejčíková prozradila detaily svého vztahu. Super.cz

Právě zkouší v Divadle na Fidlovačce hru Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. Aneta Krejčíková (31) hraje v staronovém představení postavu Margarety. Její role bude v divadelním programu popisovaná jako žena, co se jí někdy zdá její muž jako H. Simpson. Herečka se v komedii zabývající se rodinnými vztahy sama poučila a některé poznatky přebírá do svého vztahu se snoubencem Ondřejem Rančákem.

„Naučila jsem se být shovívavá vůdci svému partnerovi a mužích obecně,“ říká Krejčíková, která se poučila díky hře, která vznikla na základě celosvětového bestselleru odborníků na vztahy – manželů Peaseových. Ti už řadu let zkoumají rozdíly mezi myšlením a chováním žen a mužů a lehce stravitelnou formou výsledky svých výzkumů publikují. „Muži mají v mozku spoustu věcí jinak, než ženy. Možná, že to bude edukativní inscenace pro lidi a většina diváků bude pak víc shovívavá vůči svému partnerovi.“

Díky své poslední divadelní roli je ve vztahu více nad věcí. „Komunikace mezi dvěma pohlavími je náročná. Někdy se rozčílíme nad některými věcmi úplně zbytečně. Když to máte nějaké nastavené s jedním partnerem, tak se to opakuje i v jiném vztahu. Je to úsměvné. Vztahy jsou bezedná studnice, kde se dá čerpat humor,“ usmívá se Aneta.

Krejčíková a Rančák si pořídili své dva potomky velmi krátce po sobě. Syn Ben se narodil v září roku 2018 a dcera Antonie v dubnu roku 2020. Mají za sebou tedy krásné, ale zároveň náročné období. „Náš vztah je nejnáročnější. Děti potřebují péči a nemůžeme je nechat doma a nic neřešit. Musíme se o ně starat a to je náročné,“ říká často obsazovaná herečka.

Herečka má oporu u své maminky a maminky partnera, které hlídají. Díky babičkám se může věnovat své profesi. „Mám před premiérou. Do toho mám na starost děti a domácnost. Je to náročnější, ale hrozně se těším, až jim svou nepřítomnost vykompenzuji, nebudu muset je denně dávat do školky a nebudu stále někam pospíchat. Pojedeme někam na super výlet a zpomalíme tempo,“ říká Aneta Krejčíková. Když je nejhůř, tak své potomky vezme i do divadla. „Podle mě je to pro děti strašně zajímavý svět.“ ■