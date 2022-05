Sexy bývalka Beckhama předvedla fantastickou postavu v bikinách

Hana Cross Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Čtyřiadvacetiletá brunetka tráví většinu života cestováním mezi Itálií, Londýnem a Kalifornií, kde má nejvíce pracovních nabídek. Po boku Scotta Disicka ji sice bylo vidět především v roce 2021, ale na společné večeři byli spatřeni ještě začátkem letošního roku.

S Brooklynem Beckhamem předtím strávila zhruba rok, než se v roce 2019 rozešli. Hana později v dubnu 2020 nazpívala svůj debutový song, který sdílela na Instagramu. Zpívá v něm mimo jiné: „Zlomil jsi mi srdce a řekl ‚buďme přátelé’, ale už ses nikdy neozval, a to je trochu podlé. Myslela jsem, že k sobě patříme, ale ty jsi mě viděl jen jako prozatímní řešení, a to je trochu drsné.“ Ačkoli Hana neřekla, komu byla píseň adresována, většina lidí má jasno.

Cross dokázala i v prosinci téhož roku, jak talentovanou zpěvačkou je, a to písní Once or Twice, kde se opět vyznává z nešťastné lásky. Přiznává v ní i to, že je stále zamilovaná...

Nejstarší syn Davida a Victorie Beckham si před stvrzením svazku s Nicolou Peltz na svůj věk prošel mnoha vztahy, a to i se známými tvářemi. Za zmínku jistě stojí jeho láska k herečce Chloë Grace Moretz nebo kratší románky s modelkami Soniou Ben Ammar, Lexi Wood, Phoebe Torrance či s tanečnicí Madison Beer nebo zpěvačkou Ritou Orou. ■