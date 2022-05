Kráska, která se umístila v TOP 12 na Miss World, se bude vdávat. Pochlubila se zásnubním prstenem

Karolína Kopíncová Super.cz

"Jsem ráda, že už můžu vykřičet do světa, že budu vdanou ženou. Čekala jsem na ten správný moment. Myslím, že je to tento, dnes na finále Miss Czech Republic, kde byla zvolena nová královna krásy," řekla Super.cz Karolína.

Zasnoubená je již čtyři měsíce. "Stalo se to v Portoriku, bylo to 25. prosince. Udělali jsme si překrásný večer, vůbec jsem to nečekala, Ráďa mě úplně vykolejil, překvapil mě. Mám na to tu nejkrásnější vzpomínku," prozrazuje.

Na plánování svatby se moc těší. "Budou krásné povinnosti, plánovat svatbu bude nádhera. Jsme spolu pátým rokem, vím, že to je člověk, kterého si chci vzít. Nechtěli bychom klasickou svatbu, Chtěli bychom přátele a rodinku vytáhnout na dovolenou do Itálie, udělat si takovou svatbu bez pravidel, naboso na pláži, bez tradic," upřesnila Kopíncová, která ze soboty na neděli předala korunku královny krásy své nástupkyni Krystyně Pyszko.

"Slzy byly, začala jsem plakat jako želva. Emoce jsou emoce," dodala Karolína, která se umístila v TOP 12 na Miss World. ■