Artur Štaidl zavzpomínal na maminku Ivetu Bartošovou (✝48): Čí podoba ve filmovém zpracování ho nejvíc šokovala?

Artur Štaidl Michaela Feuereislová

"Poměrně hodně věcí z té doby jsem vytěsnil, protože to byl poměrně těžký emocionální zážitek, když máma umřela. Mám tam spíš ty dobré vzpomínky, když jsme spolu trávili čas, když jsme chodili ven se psem a podobné záležitosti. Takové ty jednoduché lehčí vzpomínky," svěřil Artur TN.cz.

Toho v minisérii nejvíc překvapilo ztvárnění jeho otce. Roli Ladislava Štaidla svěřil režisér Michal Samir Ondřejovi Brzobohatému (39). "Věděl jsem, kdo ho bude hrát, ale překvapilo mě, jakým způsobem ta maskérna zapracovala. Úplně mi vyrazilo dech, když jsem poprvé viděl tátu, jak je to úžasně nacastované," prozradil Artur, který na svého otce vzpomíná jen v dobrém.

S tím, zda odsouhlasit, jestli se minisérie vůbec začne točit, se Artur Štaidl radil se svým nevlastním bratrem, který je právník. "Sešli jsme se u něj v kanceláři, chvilku to trvalo, ale nakonec jsme se dohodli na způsobu, jakým budeme moct spolupracovat, a od té doby jsme všechno řešili společně," popsal spolupráci s režisérem a scenáristou.

"Bylo to trochu emocionálně složitější, když jsem to četl, ale člověk to v sobě musí přijmout a jít s tím dál. Opravdu se mi moc líbil i ten způsob a Michal zvládnul obsáhnout všechno úplně skvěle. bylo to výborně natočené a jsem za to hrozně šťastný, smekám klobouk. Bylo to velmi autentické ztvárnění. Podoba tam určitě byla," uzavřel Artur. ■