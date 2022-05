Největší fešák z Tváře chytal bronz v zahraničí: Takhle si užíval Michal Carev na Havaji

Do Ameriky odjel s jazykovou školou. Foto: archiv M. Careva

Vy jste ho ještě nedávno viděli v show Tvoje tvář má známý hlas. Jeden z nejvýraznějších účastníků poslední řady ale už tou dobou byl daleko v zahraničí. Martin Carev si užíval slunce a moře na Havaji. Nebyla to ale klasická dovolená. Na exotickém místě ve Spojených státech se zdokonaloval v angličtině.

„Na Havaj jsem vyrazil s jazykovkou na dvoutýdenní intenzivní kurz angličtiny,“ svěřil se Super.cz Carev. Martin ale rozhodně neseděl jen v lavici a nebifloval slovíčka. „Během kurzu jsem se kromě učení angličtiny věnoval i surfování, pěším túrám, a díky svým spolužákům z Mexika a Chile jsem si procvičil i španělštinu. Největším zážitkem byl určitě skok s padákem z výšky čtyř kilometrů na severu ostrova a také sehraný soudní proces, který jsme si mohli v rámci vyučování vyzkoušet se spolužáky v justičním paláci v Honolulu,“ říká influencer, který byl plný dojmů.

Po náročném období v době působení ve zmíněné televizní show potřeboval influencer aktivní odpočinek jako sůl. Po návratu se vrhnul rovnýma nohama do práce. Opět moderoval castingová kola prestižní modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look. Jeho fanynky tak mohly mít šanci potkat opáleného youtubera ve čtrnácti obchodních centrech po České republice. „Jsem za tuto příležitost vděčný. Loni jsem si to moc užil a těším se na letošní ročník,“ říká Martin Carev. ■