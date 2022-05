Takhle teď vypadá dvojče Ivety Bartošové (✝48): Na premiéře minisérie o zesnulé zpěvačce byl i Artur Štaidl a Sepéšiho syn Petr

Ivana Bartošová a Artur Štaidl Profimedia.cz

Na doplnění životního příběhu své sestry se nejvíce podílela i její sestra, dvojče, Ivana. Sama bývala celkem úspěšnou zpěvačkou, vystupovala pod jménem Viana a v anketě popularity Český slavík se umísťovala ke konci druhé desítky. Pak se odstěhovala do Švýcarska a hudební kariéru pověsila na hřebík. Nyní pracuje na rehabilitační klinice. A jak můžete vidět na našich fotografiích, vypadá výborně.

Se svojí tetou se v kině Lucerna setkal po dlouhé době také syn Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla Artur Štaidl (25). I on dal režisérovi Michalu Samirovi svolení k uvedení filmové verze života svojí maminky. „K souhlasu s natáčením mě přesvědčilo několik věcí. Bylo mi sympatické, že za mnou režisér a scenárista Michal Samir přišel osobně, aby mi po letech svých rešerší osobně prezentoval svou představu, a přesto byl vše ochoten položit, pokud bych nesouhlasil,“ řekl Tn.cz Štaidl.

K příběhu naopak neměl možnost cokoli říct syn Petra Sepéšiho Petr Belhocine, který do kina dorazil se svojí maminkou. Sám dlouho nevěděl, kdo je jeho otcem. Maminka Marie, která zesnulého zpěváka poznala, když pracovala jako prodavačka v obchodním domě Kotva, mu to prozradila až v jeho dvanácti letech. "Ani teď nevím, co bych řekl. Přišel jsem se podívat, jak to natočili," řekl Super.cz Belhocine, který film sledoval nejen s maminkou, ale i s prvním Ivetiným manažerem Tomášem Gottliebem, který se s rodinou přátelí.

Ivetu Bartošovou v minisérii ztvárňuje herečka Anna Fialová, jejího tehdejšího přítele Petra Sepéšiho Vojtěch Vodochodský, její sestru Ivanu Eliška Křenková. Rodiče zpěvačky hrají Alena Mihulová (57) a Miroslav Hanuš (58). První díl minisérie uvede Voyo 6. května. ■