Půvabná zpěvačka předvedla tělo v plavkách: Přítele nechala doma a exotiku si užívá se svou sestrou

Nelly Řehořová Foto: archiv N. Řehořové

„Odletěla jsem se sestrou Terezou. Moc si to užíváme, nejsme jen na lehátku na pláži, ale podnikáme nejrůznější výlety,“ svěřila se nám Nelly, která spolu s o 7 let starší sestrou zapózovala v plavkách. obě mají dokonalé postavy a byly by od sebe k nerozeznání, nebýt exotických copánků, které si Nelly nechala na dovolenou udělat.

„Samotné pletení trvá asi 8 hodin, ale dá se to zvládnout, když si k tomu uděláte pohodu, pustíte třeba film,“ svěřila zpěvačka, která si dala nyní pauzu v divadle. Po dovolené se však vrátí na prkna Divadla Broadway do muzikálu Láska nebeská a vedle toho ji čeká další koncertování i vydání nového klipu. ■