Naposledy šla na maškarní jako malá za Batmana. Nyní si nechala Kotková masku vytvářet dvě hodiny

Opět bok po boku ve společnosti Michaela Feuereislová

„Styling jsme dali do kupy spolu, chtěli jsme propojit klasický ples s trochou toho Sobje. Proto jsme výrazné šaty spojili s teniskami a doladilo se to celé tím make-upem. V něm byly motivy motýlů. To mi přišlo hezké významově - životního vývoje, změn a svobody v podobě roztáhnutí křídel,“ vysvětluje blogerka a influencerka, která neměla potřebu ladit se svým doprovodem barevně.

„Prvoplánově jsme nakonec neladili, ale v detailech materiálu oblečení ano. Měl sametové sako a já kabelku. Navíc trochu vnitřní smysl mělo líčení s motýly, který figuruje v jeho posledním videoklipu.“

Ples ukázal kreativitu a pod rouškou tajemna představoval místo setkání různých entit a diverzity. Z toho byli Petr a Natálie nadšení. „Užili jsme si to maximálně, jak to jen šlo. Byla jsem na něm poprvé, tak jsem si mohla jen představovat, co mě čeká. Je to jedinečná akce, opravdu surrealistická. Moc se mi líbilo, jak každý opravdu dress code dodržel, popustil uzdu kreativitě a vyřádil se. Takové motto akce je "co je pohodlné, to je přípustné", tak se mi líbí, že nikdo nikoho nesoudí a prostě se vyřádí. Jen bylo těžší známé pod maskami poznat,“ smála se modelka.

Držitelka titulu Česká Miss World 2016 se naposledy v životě zahalila pod masku jako malá holčička. Zatímco ostatní dívky byly za princeznu, ona šla proti proudu v kostýmu Batmana. Tentokrát ale nechtěla mít na tváři škrabošku, a tak se svěřila do ruku profesionálů. „Ten den jsem zašla k make-up artistce Míše Ohemové a u ní jsme tvořily asi 2 hodinky, potom domů pro šaty a rovnou na akci. Bylo to zase něco jiného,“ říká Natálie Kotková. ■