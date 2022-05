Na koni bez sedla, let padákem a potápění s delfíny: Lucie Borhyová na neplánované výzvy neumí říct ne

Lucie Borhyová Super.cz

Když Lucie Borhyová (44) uvedla otevření výstavy Tutanchamon v moravské metropoli, nemohla nezavzpomínat, co všechno ji v zemích, jimž nejslavnější faraon vládl, potkalo. Drobná blondýnka se nevyhýbá dobrodružství, i když plánovaně je nevyhledává. "Ale na výzvu neumím říct ne," řekla Super.cz.

"V Tunisku mě takhle vysadili na pláži na koně bez sedla a ujížděli jsme tryskem při západu slunce. Bylo to krásné, ale zároveň nebezpečné. Podobně jsem se nechala přemluvit na let padákem za motorovým člunem. Anebo v Izraeli v Eilatu na potápění s delfíny, nic z toho jsem sama neměla v plánu, ale prostě se to stalo," smála se Lucie, která v našem videu o adrenalinových zážitcích pohovořila podrobněji.

Výjimku, kdy nebezpečnou zábavu odmítla, ale našla. "To byla dráha zip line v Dubaji. To jsem se opravdu bála a ještě jsem stihla využít šanci říct ne. Možná to byla chyba a měla bych další krásný zážitek," doplnila Borhyová. ■