Bez make-upu a se světlejšími vlasy: Nestárnoucí Saxana Petra Černocká (72) i tak vypadá skvěle

Se zpěvačkou Petrou Černockou (72) jsme se setkali na předávání cen Dětský čin roku, kam dorazila doslova s jazykem na vestě, protože termín se tolikrát přesouval, že na to zapomněla. "Takhle rychle jsem z baráku nikdy nevyrazila a tkaničky jsem si zavázala až cestou," vyprávěla nám.

Nestihla samozřejmě ani kompletní make-up. "Zvládla jsem jen dvě čáry tužkou, nejsem ani napudrovaná," přiznala a my musíme říct, že i nenalíčená vypadá ve svých letech výborně. "Zatím se to říká, uvidíme časem," smála se Petra, která měla o něco světlejší vlasy, než jsme u ní zvyklí. "Ale zase to ztmavím, na blondýnu se nehodím," míní.

Pobavili jsme se i o práci, zpěvačka si pochvaluje, že už se vše zase vrací do starých kolejí. "Jenom nevím, proč mě pořád chtějí nejméně 150 kilometrů pd Prahy, takže jsem hodně na cestách," krčila rameny Petra, kterou můžeme stále vidět i na jevišti divadla Studio Dva v Saxaně. "Mám tam i tu paruku a šaty, a i když si říkám, že už by měli ta světla ztlumit, tak když vylezu na jeviště, lidi mi tleskají. Asi tomu, že ještě žiju. A můj muž říká, že jsem ještě pořád věrohodná," uzavřela. ■