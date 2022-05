Známý herecký pár projde ve Výměně manželek zkouškou: Je jejich vztah opravdu tak idylický?

Míša a Roman Tomešovi ve Výměně manželek TV Nova

Ve Výměně manželek se objeví další známý pár. Do fungování rodiny i partnerského života nechají televizní diváky nahlédnout zpěváci a herci Roman (34) a Michaela (30) Tomešovi. Míšu čeká výměna s maminkou samoživitelkou a vyzkouší si, jaké to je být sama na čtyři děti. Pro zpěvačku, která si s manželem dělí péči o domácnost rovným dílem, to bude velká výzva i zkušenost.