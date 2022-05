Chlapy doposud neukazovala: Hvězda Tváře Petra Nesvačilová se pochlubila přítelem

Petra Nesvačilová s partnerem Foto: Archiv P. Nesvačilové

Už dříve prozradila důvod, proč si své lásky raději nechávala pro sebe. "Já o nich mluvila a potom jsem si uvědomila, že by to mohlo být těm partnerům nepříjemné. Možná jim vadí, že je nikam neberu. Musejí to přežít. Ale uvidíme, jsem tajemná. Možná vám někdy někoho ukážu, a to se těšte," řekla Super.cz loni Petra.

Ještě v srpnu byla dle svého vyjádření bez partnera nebo možná spíš ve velmi komplikovaném vztahu.. "Dá se říct, že jsem možná single. Někdy jsou vztahy složitější a napínavější, než si můžeme myslet," naznačila.

To je ale, zdá se, hudba minulosti. Nyní Petra působí velmi šťastně a zamilovaně, jak se můžete přesvědčit níže. ■