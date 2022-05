Nikol Švantnerová konečně ukázala nového partnera: Co říkáte na dvoumetrového fešáka?

Nikol Švantnerová s přítelem Super.cz

"Soukromí si stále střežíme. Ale takové zážitky a příležitosti chce člověk sdílet s tím druhým. Chci to prožívat s partnerem. Aby mě viděl v krásných šatech, když mě doma vidí hlavně v teplákách," řekla Super.cz Švantnerová. "Je to ples, má se tady tančit, bavit se a jsem ráda, že to můžu sdílet s ním. I když prolomíme tu naši bublinu," upřesnila modelka.

Pro Antoše, který obchoduje s automobily, to bylo poprvé, kdy na něj svítily blesky fotoaparátů a kamer. "Trošku mi vynadal, že jsem ho na to málo připravila. Snažila jsem se, ale je mi jasné, že to mohl být šok. Ale zvládá to dobře," usmívala se Nikol.

"Není z branže, ze šoubyznysu. Proto je to pro něj něco nového. Odbyl si svoji premiéru. Uvidíme, co mi řekne zítra," dodala Švantnerová, která se kvůli partnerovi přestěhovala z Prahy do Olomouce. "Ten krok byl důležitý pro to, aby nám vztah fungoval," uzavřela. ■