Rok a půl po porodu předvedla, jak je na tom s figurou: Vendula Pizingerová šla do plavek

Vendula na dovolené na ostrově Sokotra Foto: Archiv V. Pizingerové

Na dovolené, která byla jinak plná adrenalinu a dobrodružných výprav, si Vendula našla čas na slunění v plavkách a koupání v moři. A předvedla, v jak výborné formě je.

Za skvělou figurou nejsou hodiny strávené ve fitku, Venduly hlavní sportovní aktivitou je momentálně běhání kolem malého syna Josífka. Toho přivedla na svět před rokem a půl a chlapec je prý extrémně aktivní a na jednom místě nevydrží ani pár minut.

"Recept je asi to, že nemám čas se zastavit. Ta svatá mužská trojice je dost náročná," řekla Super.cz k tipům, jak si udržet štíhlou linii, Vendula.

A jak to má prezidentka Kapky naděje se stravou? "Snažím se jíst zdravě, ale rozhodně to nepřeháním. Klidně si dám někdy bůček. Moc to neřeším. Ten zápřah, který mám, je výdej takový, že můžu jíst prakticky všechno," dodala Pizingerová, která je také maminkou syna Jakuba (16). ■