Kamila Nývltová po karambolu na dovolené: Zraněná noha jí zezelenala a musí přežít tři týdny bez pohybu

Kamila Nývltová Foto: archiv K. Nývltové

„Naštěstí to není zlomené, ale mám vyvrknutý kotník a natažené vazy. Takže jsem dostala na doma berle a také ortézu,“ sdělila nám zpěvačka, které byl také doporučen klidový režim.

„Klidový režim se samozřejmě budu snažit dodržovat, ale mám vystoupení s filharmonií a hraji od pátku do neděle Kleopatru. I když cítím bolest, tak věřím, že ji na jevišti nebudu vnímat. Naštěstí hlas mám v pořádku, tak se na všechny diváky moc těším,“ svěřila se oblíbená zpěvačka, která se snaží fungovat i s pohmožděnou nohou.

„Otok už naštěstí zmizel, ale noha se mi hezky začala barvit do zelena,“ dodala závěrem Kamila s vírou, že do červnového koncertního turné po Evropě s projektem Two Steps From Hell bude její kotník opět v pořádku. ■